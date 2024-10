Frances Tiafoe si scusa: “Ho avuto un comportamento inaccettabile”

È arrivato il messaggio di scuse. Un comportamento increscioso quello tenuto da ieri da Frances Tiafoe al termine del match di sedicesimi di finale del Masters1000 di Shanghai. Il tennista americano, sconfitto dal russo Roman Safiullin, ha insultato pesantemente il giudice di sedia Jimmy Pinoargote con toni intimidatori, poco dopo la stretta di mano con il suo avversario: ‘F•ck you’, seriously ‘F•ck you man’.

Uno sfogo di rabbia legato al fatto che in ben due circostanze si era trovato a sfruttare la seconda di servizio per essere andato oltre i limiti dello shot-clock. Situazioni che si sono venute a creare in circostanze decisamente importanti: sul 5-6 0-30 del set decisivo, la seconda volta sul 5-5 del tie-break del terzo, quindi tutto nel giro di un quarto d’ora.

Una reazione che potrebbe costar caro a Tiafoe e vedremo quali saranno le decisioni da parte dell’ATP. Si paventa anche una squalifica da questo torneo, con rimozione dei punti e del prize money accumulati. Sbollita la rabbia, è il caso di dirlo, il tennista statunitense ha scritto un post sui social in cui ha voluto scusarsi per quanto accaduto, facendo autocritica.

“Mi dispiace molto per come mi sono comportato. Non è quello il modo in cui trattare le persone. La mia frustrazione ha avuto la meglio in quel momento, sono molto deluso da come ho gestito la situazione. È un comportamento inaccettabile e voglio scusarmi con l’arbitro, con il torneo e coi tifosi“, ha scritto Frances su Instagram.