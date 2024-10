Fernando Alonso assente in conferenza stampa in Messico: cosa è successo al pilota spagnolo

Fernando Alonso ha dovuto fare i conti con un imprevisto nel week end del suo 400° GP in F1. Di acqua ne è passata sotto i ponti, pensando al 2001 e a quell’esordio con la Minardi. Un talento cristallino il suo, sublimato dai due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006 in Renault e protratto da quell’insana voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, sentendosi ancora integro per battagliare con i piloti della nuova generazione.

“È bello raggiungere questo traguardo. Ovviamente, vittorie e campionati sono ciò che più conta per noi piloti ma, allo stesso tempo, questo dimostra il mio amore per lo sport e per la disciplina che ho portato avanti ad altissimi livelli per più di venti anni. C’è ancora tanto che voglio fare in questo mondo e il progetto con la Aston Martin è eccitante. Ci aspetta una nuova era nel 2026, nuove opportunità con partner come Aramco e Honda e gente come Adrian Newey“, ci ha tenuto a sottolineare Nando in avvicinamento al fine-settimana.

Tuttavia, ieri il due volte iridato non si è visto in conferenza stampa e il motivo è stato chiarito dall’Aston Martin attraverso un post apparso sui social: “Fernando Alonso non è sentito bene e quindi non parteciperà al media day. Fernando è concentrato sul recuperare al 100% per venerdì e sul suo ritorno programmato nell’abitacolo dell’AMR24 per le prove libere 2“.

Ci tiene a essere in piena forma l’asturiano, considerata la scadenza menzionata. Nella FP1 ci sarà il brasiliano Felipe Drugovich, che lo sostituirà, ma questo cambio era già panificato per la decisione della squadra di far girare nella prima sessione di prove libere in Messico il terzo pilota.