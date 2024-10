Federica Brignone in lotta per il podio a Soelden: “Ho preso un palo in testa, ma ho rotto il ghiaccio”

Federica Brignone ha firmato il terzo tempo nella prima manche del gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha commesso una piccola sbavatura prima del rapido settore conclusivo sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, ma è comunque riuscita a difendersi egregiamente ed è in piena lotta per salire sul podio in vista della seconda manche, che scatterà alle ore 13.00.

Federica Brignone accusa un ritardo di 40 centesimi dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che ha ribadito la sua enorme caratura tecnica in questo esordio stagionale e che nella seconda parte di gara ha saputo dettare legge, meritandosi la testa della classifica parziale. L’azzurra si trova a 18 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, mentre alle sue spalle sono più distaccate la norvegese Thea Louise Stjernesund (a 0.69 dalla vetta) e Marta Bassino (a 0.90 dall’americana).

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho fatto un errore che credevo fosse grande grande in cima prima del muro, mi è dispiaciuto perché anche sulla parte ripida ho sciato bene: ero sciolta, ma ho preso un palo in testa e ho perso un po’ di velocità. Shiffrin sciava già alla grande in allenamento. Sono contenta di quello che ho fatto e di avere rotto il ghiaccio: ne avevo bisogno, va bene così“.