Federica Brignone allunga nella classifica delle italiane più vincenti di sempre: +4 su Sofia Goggia

Federica Brignone ha vinto il gigante di Soelden e ha così allungato in testa alla classifica delle italiane plurivincitrici nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha infatti toccato quota 28 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (13 in gigante, 10 in superG, 5 in combinata), regalando tra l’altro all’Italia il 130mo sigillo in campo femminile.

Federica Brignone ha rafforzato il proprio primato e ha ulteriormente distanziato Sofia Goggia, assente sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach perché in ripresa da un’operazione. La bergamasca è infatti ferma a 24 trionfi (18 in discesa libera e 6 in superG) e proverà ad accorciare le distanze nel corso dell’inverno, puntando a tornare ad alzare la braccia al cielo nelle amate discipline veloci.

Le due azzurre in attività hanno già ampiamente distaccato due mostri sacri come Deborah Compagnoni (16) e Isole Kostner (15), mentre Marta Bassino è sesta nella speciale graduatoria con sette sigilli (sei in gigante e uno in discesa libera). La piemontese si trova a una sola lunghezza da Karen Putzer (4), precedendo Denise Karbon (6) e Maria Rosa Quario (la mamma di Federica Brignone ha vinto quattro slalom in carriera). Di seguito la classifica delle italiane vincitrici nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

28. Federica Brignone (13 GS, 10 SG, 5 AC)

24. Sofia Goggia (18 DH, 6 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)