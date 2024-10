F1, Verstappen si aggiudica la Sprint di Austin e allunga su Norris nel Mondiale. 2° un grande Sainz

Max Verstappen è tornato. Il fuoriclasse olandese della Red Bull, dopo aver firmato ieri il miglior tempo nella Sprint Qualifying, ha sfruttato al meglio la prima posizione in griglia imponendosi nella Sprint di Austin valevole per il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e sestultimo round del Mondiale di Formula Uno 2024.

Il tre volte campione iridato conserva dunque la sua imbattibilità stagionale nelle manche del sabato (quattro affermazioni su quattro), lanciando un segnale molto importante alla concorrenza dopo la crisi prestazionale che ha vissuto la Red Bull negli ultimi mesi e consolidando la sua leadership in campionato. Verstappen ha guadagnato un paio di punticini sul suo primo inseguitore Lando Norris, portandosi a +54 sul britannico della McLaren in attesa del GP di domani.

Norris non è andato oltre la terza posizione nella Sprint odierna al COTA, trovando una partenza perfetta (da 4° a 2°) ma pagando dazio nell’ultima parte di gara rispetto alle Ferrari dopo non essere riuscito a mettere in discussione la prima piazza di Max. Lando ha ceduto il passo alla Rossa di uno scatenato Carlos Sainz proprio all’inizio dell’ultima tornata, respingendo poi l’assalto conclusivo dell’altra SF24 di Charles Leclerc.

Quarto posto amaro per il monegasco, uscito con le ossa rotte da uno spettacolare duello nelle battute iniziali con il compagno di squadra Sainz ed incapace di superare in extremis Norris (con un rischioso tentativo di sorpasso andato a vuoto). Molto lontane le Mercedes, con George Russell 5° (crollando nella seconda metà della Sprint dopo un avvio pimpante) e Lewis Hamilton 6°, mentre completano la zona punti le sorprendenti Haas di Kevin Magnussen 7° e Nico Hulkenberg 8°.

CLASSIFICA SPRINT GP USA F1 2024

1 Max VerstappenRed Bull Racing Leader – –

2 Carlos Sainz Ferrari +3.882 – –

3 Lando NorrisMcLaren +6.240 – –

4 Charles Leclerc Ferrari +6.956 – –

5 George RussellMercedes +15.766 – –

6 Lewis HamiltonMercedes +18.724 – –

7 Kevin MagnussenHaas F1 Team +25.161 – –

8 Nico HulkenbergHaas F1 Team +26.588 – –

9 Sergio PerezRed Bull Racing +29.950 – –

10 Oscar PiastriMcLaren +37.059 – –

11 Yuki TsunodaRB +38.363 – –

12 Franco ColapintoWilliams +39.460 – –

13 Lance StrollAston Martin +41.236 – –

14 Pierre GaslyAlpine +41.995 – –

15 Esteban OconAlpine +42.804 – –

16 Liam LawsonRB +44.008 – –

17 Alexander AlbonWilliams +44.564 – –

18 Fernando AlonsoAston Martin +46.807 – –

19 Zhou GuanyuKick Sauber +52.842 – –

20 Valtteri BottasKick Sauber +54.476 – –