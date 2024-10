F1, risultati e classifica FP3 GP Messico 2024: dominio McLaren, 3° Sainz davanti a Verstappen

Il momento delle qualifiche si avvicina e la McLaren comincia a fare sul serio, facendo il vuoto nell’ultimo time-attack con gomme soft della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2024, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno in corso di svolgimento sull’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Il team papaya ha dominato la scena nella simulazione di qualifica, lanciando un segnale importante alla concorrenza e dimostrando di avere il potenziale per occupare tutta la prima fila della griglia. Oscar Piastri è stato il più veloce del turno in 1’16″492, precedendo il compagno di squadra britannico Lando Norris per 59 millesimi e confermando un bel feeling con la pista di Città del Messico.

Terza piazza a 340 millesimi dalla vetta per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, autore sin qui di un weekend davvero notevole, mentre il leader del campionato Max Verstappen si è attestato in quarta posizione a 511 millesimi dalla testa dovendo fare i conti con una Red Bull sicuramente meno prestazionale rispetto all’ultima tappa di Austin.

Buon giro e quinto posto a 568 millesimi da Piastri per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti alla Rossa di un Charles Leclerc meno brillante rispetto al teammate Sainz nel time-attack conclusivo con gomme soft nuove. Da segnalare l’incoraggiante performance di Racing Bulls, che ha piazzato Yuki Tsunoda in settima e Liam Lawson in decima posizione.

CLASSIFICA FP3 GP MESSICO F1 2024