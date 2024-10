F1, Oscar Piastri: “Ho fatto un errore stupido, proverò a rimontare grazie al bel passo gara”

Brutte qualifiche in Messico per Oscar Piatri. Nel 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, l’australiano della McLaren non ha saputo interpretare al meglio la Q1, venendo clamorosamente eliminato e dovendo cominciare la sua gara domenicale dalla 17ª piazzola. L’assie non ha centrato l’obiettivo per via di un’uscita di pista in curva-12 che gli è costato molto caro.

“Ho avuto davvero pochissima aderenza nel secondo giro, il che è stato un peccato, ma non avrei dovuto averne bisogno. Ovviamente è frustrante. Il ritmo sembrava molto forte e mi sentivo a mio agio, ho solo esagerato un po’ alla 12 e lì mi sono giocato le mie chance“, l’analisi di Piastri.

“Peccato, perché nel corso delle prove libere il feeling era in crescita, mentre in questo è andato tutto storto ed è doloroso. Spero di fare come Lando l’anno scorso e di portare a casa più punti che si può“, ha concluso l’australiano che si è riferito alla prestazione super di Norris dell’anno passato, quando seppe rimontare dalla 18ª alla quinta piazza.