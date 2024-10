F1 oggi, GP USA 2024: orari Sprint e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e SKY

Oggi, sabato 19 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Austin, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Le Ferrari sperano di far bene nella gara di quest’oggi. Le qualifiche di ieri hanno regalato alla Rossa un terzo posto con il monegasco Charles Leclerc e un quinto con lo spagnolo Carlos Sainz. Per quanto si era notato nel corso delle prove libere c’erano prospettive ben più ambizione, ma vedremo se sul passo gara le due vetture di Maranello saranno efficienti.

In tutto questo, il migliore di tutti si è rivelato Max Verstappen, capace di prendersi una p.1 che mancava da diverso tempo, dando seguito alla tradizione di pole per la Sprint. L’olandese cercherà di mettere fieno in cascina per mettere pressione al britannico Lando Norris, ieri solo quarto con la McLaren.

La seconda giornata del week end del GP degli USA, appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207), mentre su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213) vi sarà la copertura solo delle qualifiche. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it della Sprint Race e in differita delle qualifiche. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-2.

GP USA F1 2024 OGGI

Sabato 19 ottobre (orari italiani)

Ore 20.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), TV8.

Domenica 20 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP USA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) copertura completa e Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) solo le qualifiche; TV8 trasmetterà in chiaro la Sprint e in differita le qualifiche.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la copertura in chiaro in diretta oggi su TV8.it trasmetterà in chiaro la Sprint e in differita le qualifiche.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Sabato 19 ottobre

Ore 20.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Domenica 20 ottobre

Ore 01.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.