F1, Max Verstappen rinasce e si prende la pole della Sprint Race davanti a Russell, Norris 4° tra le due Ferrari

La zampata del campione. Max Verstappen, contro tutto e tutti, ha messo a segno il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una qualifica in cui è successo davvero di tutto.

Il portacolori del team Red Bull ha stampato il giro più veloce (1:32.833) proprio in extremis, mettendosi alle spalle le difficoltà di queste ultime gare, superando di un soffio (+0.012) George Russell (Mercedes) che pensava ormai di avere in mano la partenza al palo. Terza posizione per Charles Leclerc (Ferrari) a 226 millesimi con una SF-24 che sembra a suo agio sulla pista texana, mentre il deluso di giornata è Lando Norris (McLaren) che non va oltre il quarto tempo a 250 e, soprattutto, non inizia a mettere pressione a “Super Max”.

Quinta posizione per Carlos Sainz (Ferrari) a 256 millesimi, quindi sesta per Nico Hulkenberg (Haas) a 350. Settimo Lewis Hamilton (Mercedes) a 545, anche per colpa di un errore nel T2 quando stava andando a piazzare un tempo da prima fila, quindi ottavo Kevin Magnussen (Haas) a 565 davanti a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 969 e l’argentino Franco Colapinto (Williams) a 1.573.

Oltre al consueto spettacolo, le sorprese non sono mancate in ogni manche. Oscar Piastri (McLaren) vede cancellato il suo crono per un track limit nella famigerata curva 19 e sarà costretto a scattare dalla 16a posizione della griglia. Male anche Sergio Perez (Red Bull) che domani sarà 11°, mentre sarà 14° Fernando Alonso (Aston Martin).

A questo punto tutto viene rimandato a domani per un sabato texano tutto da vivere. Si inizierà alle ore 20.00 italiane (le ore 13.00 locali) con la Sprint Race, quindi alla mezzanotte italiana (le ore 17.00 di Austin) andranno in scena le qualifiche che comporranno lo schieramento di partenza della gara domenicale (ore 21.00).

LE QUALIFICHE SPRINT

Q1 – Miglior tempo per Charles Leclerc (tutti in pista, come da regolamento, con le gomme medie) in 1:33.647 con 193 millesimi su Lewis Hamilton e 261 su Max Verstappen. Eliminato a sorpresa Oscar Piastri con tempo cancellato per track limits, quindi Esteban Ocon (Alpine), Alexander Albon (Williams) e le due Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Q2 – Ancora tutti in azione con le medie e Carlos Sainz chiude in vetta in 1:33.274 con 16 millesimi su Max Verstappen, 96 su Lewis Hamilton e 118 su Charles Leclerc. Non passano il taglio Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin).

Q3 – Tutti a caccia della pole position con le gomme soft. Mentre tutto sembrava portare verso la pole position di George Russell, Max Verstappen fa segnare un ottimo 1:32.833 superando l’inglese per appena 12 millesimi. Terza posizione per Charles Leclerc a 226 millesimi, quindi quarto Lando Norris a 250.