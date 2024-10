F1, Max Verstappen: “Molto contento della prima fila, avevo tanta pressione dopo il giro cancellato in Q3”

Max Verstappen sfodera una prestazione di alto profilo e chiude in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio del Messico 2024, quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula. Il fenomeno olandese della Red Bull, reduce da un terribile venerdì in cui ha potuto completare solamente pochi giri per problemi di affidabilità alla power-unit, è salito di colpi proprio quando più conta ottenendo un risultato fondamentale in vista della gara.

Il leader del campionato si è inserito a due decimi dalla pole position della Ferrari di Carlos Sainz, precedendo però il suo primo inseguitore in classifica generale Lando Norris e l’altra Rossa di Charles Leclerc. Una prima fila maturata all’ultimo time-attack della sessione, dopo essersi visto cancellare il primo giro del Q3 per track limits in curva 2.

“Avevo molta pressione dopo il primo giro cancellato in Q3. Ieri non avevo fatto praticamente nessun giro, ci siamo ritrovati a inseguire e la FP3 non era andata bene. Ero già sotto pressione prima delle qualifiche, ma il giro cancellato ne ha aggiunta ancora. Comunque sono molto contento della prima fila, onestamente non mi aspettavo che fosse possibile“, racconta il pilota neerlandese.

Sulle caratteristiche che rendono particolarmente impegnativo il circuito di Città del Messico, situato in altura a oltre 2200 metri sul livello del mare: “Questa è una delle piste più difficili al mondo a livello di grip: c’è basso carico aerodinamico, è facile scivolare e le gomme si surriscaldano. Per questi motivi è uno dei tracciati più complicati del calendario”.