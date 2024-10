Griglia di partenza F1, GP Messico 2024: Sainz in pole davanti a Verstappen! Norris beffa Leclerc di 0.005!

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato affatto semplice. Siamo a 2300 metri sul livello del mare e questo influirà sul lavoro di messa a punto dei team, dal momento che si girerà in una condizione d’aria più rarefatta con conseguente diminuzione della resistenza all’avanzamento.

Il tracciato in questione misura 4.304 metri: il primo settore è rapidissimo, con due lunghi rettilinei separati da una chicane (curve da 1 a 3); i restanti due settori sono invece più tortuosi, citando le modifiche alla mitica curva parabolica Peraltada. Per questo, i tecnici delle varie scuderie hanno lavorato per trovare il giusto compromesso nel set-up, pensando alla gestione delle mescole e al controllo delle temperature di motore e freni.

Tanti dubbi in avvicinamento. Se si prende in considerazione lo storico, nelle ultime tre edizioni ha sempre vinto Max Verstappen, ma la RB20 non sta dando quelle certezze che invece in passato garantiva. Ci si aspettava un riscatto della McLaren dopo la prestazione al di sotto delle aspettative ad Austin, diversamente dalla Ferrari che in Messico si è presentata con il vento in poppa per la doppietta in Texas.

La Ferrari ha festeggiato la pole-position con Carlos Sainz a precedere Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (Red Bull). In seconda fila Charles Leclerc, che ha terminato con l’altra Rossa in quarta posizione a precedere le due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton. Nelle retrovie Oscar Piastri e Sergio Perez.

GRIGILIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2024

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

16. Franco Colapinto (Williams)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Sergio Perez (Red Bull)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Zhou Guanyu (Kick Sauber)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP MESSICO F1 2024

Q3:

1 Carlos Sainz Ferrari 1:15.946

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.225

3 Lando Norris McLaren +0.314

4 Charles Leclerc Ferrari +0.319

5 George Russell Mercedes +0.410

6 Lewis Hamilton Mercedes +0.705

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.940

8 Pierre Gasly Alpine +0.946

9 Alexander Albon Williams +1.119

10 Nico HulkenbergHaas F1 Team +1.419

Q2:

1 Lando Norris McLaren 1:16.301

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.213

3 Carlos Sainz Ferrari +0.214

4 Charles Leclerc Ferrari +0.340

5 George Russell Mercedes +0.636

6 Lewis Hamilton Mercedes +0.672

7 Alexander Albon Williams +0.687

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.694

9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.702

10 Pierre Gasly Alpine +0.747

11 Yuki Tsunoda RB – –

12 Liam Lawson RB +0.861

13 Fernando Alonso Aston Martin +0.867

14 Lance Stroll Aston Martin +0.993

15 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.516

Q1:

1 Lando Norris McLaren 1:16.505

2 Carlos Sainz Ferrari +0.273

3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.298

4 Charles Leclerc Ferrari +0.467

5 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.620

6 Pierre Gasly Alpine +0.644

7 Yuki Tsunoda RB +0.677

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.681

9 Alexander Albon Williams +0.684

10 George Russell Mercedes +0.689

11 Lewis Hamilton Mercedes +0.801

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.802

13 Liam Lawson RB +0.875

14 Valtteri Bottas Kick Sauber +0.888

15 Lance Stroll Aston Martin +0.902

16 Franco Colapinto Williams +1.053

17 Oscar Piastri McLaren +1.092

18 Sergio Perez Red Bull Racing +1.106

19 Esteban Ocon Alpine +1.112

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.567