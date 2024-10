F1, Max Verstappen: “La macchina ha sempre funzionato bene. Mi mancava essere primo”

Il guizzo del campione. Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti e partirà in pole position nella gara sprint di domani. L’olandese della Red Bull ha concluso con il crono di 1’32”833, precedendo di soli dodici millesimi un ottimo George Russell (Mercedes), che stava già assaporando la prima posizione. In seconda fila partiranno Charles Leclerc (Ferrari) a 226 millesimi da Verstappen e soprattutto Lando Norris (McLaren), che non va oltre il quarto posto a 250 millesimi dal grande rivale.

Nell’intervista alla fine delle qualifiche Verstappen ha subito commentato con soddisfazione il risultato: “Abbiamo avuto una buona giornata. Le qualifiche sprint sono sempre molto difficili, perchè non sai davvero quanto puoi spingere. Sono davvero contento per la giornata di oggi, la macchina ha sempre funzionato bene e sono molto contento di essere primo. Mancava da un po’ di tempo”.

Sulle difficoltà nel centrare la pole position nella Sprint Qualifying: “E’ sempre molto frenetico cercare il giro migliore dopo che hai avuto solo un’ora prima per le prove, ma questa pista è davvero fantastica per noi piloti. C’è qualche avvallamento anche perchè troviamo l’asfalto nuovo insieme a quello vecchio, ma è così per tutti. Non è mai facile gestire il giro secco, però è divertente”.

Sulla gara sprint di domani: “Cercheremo di fare il meglio possibile nella sprint, ma è nella gara, dove contano davvero i punti, che voglio dare il meglio”.