F1, la Ferrari ha iniziato a vincere dopo che le irregolarità di McLaren e Red Bull sono state portate alla luce

La tanto temuta tripletta americana si sta trasformando in una cavalcata gloriosa per la Ferrari. Vittoria per Charles Leclerc nel Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, bis di Carlos Sainz nel Gran Premio del Messico di ieri. Solitamente in questa parte del campionato la scuderia di Maranello andava a svanire a livello di prestazioni. Quest’anno, invece, le cose si sono ampiamente ribaltate.

Dopo le tre settimane di pausa post-GP di Singapore, la SF-24 sembra tornata in azione come una vettura impeccabile. Dominante al COTA, superiore anche a Città del Messico. La sensazione è che la Ferrari abbia intrapreso la giusta strada a livello tecnico e ora si trovi tra le mani una monoposto gentile con le gomme, veloce sul dritto e che ha mosso passi in avanti anche sul tallone d’Achille maggiore, ovvero le curve veloci.

Una crescita importante che, tuttavia, arriva in concomitanza con una situazione non da mettere tra parentesi. Stiamo parlando, ovviamente, di quanto scoperto su Red Bull e McLaren. Nel caso del team di Milton Keynes si è scoperto che erano in grado di modificare (in regime di parco chiuso) l’altezza da terra del fondo della vettura, con vantaggi evidenti.

Nel caso della McLaren, invece, ben ricordiamo gli alettoni posteriori che, a determinate velocità, andavano a muoversi creando una sorta di mini-DRS. Non solo, entrambe le scuderie, nel tempo, hanno proposto diverse ali anteriori che si gonfiavano parecchio, troppo secondo Ferrari e non solo, mentre con la macchina ferma tornavano magicamente al loro posto.

La FIA ha dato un taglio a tutte queste soluzioni che andavano ben oltre la classica “zona grigia” del regolamento. Come diceva il celebre Giulio Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”. Non sappiamo se questa massima si possa traslare anche in questo Mondiale di Formula Uno, ma la concomitanza, oggettivamente, è particolare.

La Ferrari, ad ogni modo, prosegue nel suo cammino e vuole il successo anche nel Gran Premio di San Paolo della prossima settimana, sul tracciato di Interlagos. Charles Leclerc e Carlos Sainz voglio completare il percorso netto nel trittico americano. Un cambio di rotta che fa ben sperare i tifosi del Cavallino Rampante. La sensazione che ora tutti stiano correndo ad armi pari. Un finale di stagione tutto da vivere con i titoli iridati ancora in palio. What else…?