F1, il sabato di Austin tra Sprint Race e qualifiche: Norris e le Ferrari puntano Max Verstappen

Siamo pronti per entrare ufficialmente nel vivo dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, ci attende un sabato davvero emozionante con i primi punti in palio.

La prima tappa del trittico americano (nelle prossime uscite si volerà in Messico e Brasile) ci proporrà un programma quanto mai ricco. Si inizierà alle ore 20.00 italiane (le ore 13.00 locali) con la Sprint Race, mentre a mezzanotte si tornerà in azione per le qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani (ore 21.00).

Oggi, quindi, saranno assegnati i primi punti che andranno a ritoccare una corsa al titolo che si sta facendo sempre più interessante. Fino a qualche settimana fa, tutto sembrava portare verso l’inevitabile quarto titolo di Max Verstappen, ma la McLaren sta provando a ribaltare tutto. L’olandese, infatti, rimane in vetta ma è senza vittorie ormai da 8 gare e procede con 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc.

Per quanto visto nella giornata di ieri si annuncia una nuova sfida tra le McLaren e Max Verstappen con le Ferrari e le Mercedes prontissime ad inserirsi nella lotta. La pole position se l’è presa di forza l’olandese davanti a George Russell e Charles Leclerc, mentre Lando Norris è quarto davanti a Carlos Sainz. Oscar Piastri partirà solamente dalla 16a posizione, un aspetto che va a minare l’intenzione della McLaren di andare all’assalto del campione del mondo.