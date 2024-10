F1, GP Brasile 2024: numeri, statistiche, curiosità. Ferrari e McLaren riprenderanno il discorso vincente interrotto?

Il quart’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 andrà in scena a Interlagos, dove domenica 3 novembre si disputerà la quarta edizione del Gran Premio di San Paolo. Bisogna riferirsi all’appuntamento con questo nome e non come “GP del Brasile” poiché la municipalità della metropoli sudamericana lo ha volutamente modificato dopo una serie di ruvidità con il governo centrale (e la rivale Rio de Janeiro).

Anche la pista di Interlagos è cambiata, seppur molto tempo addietro. La versione originale era lunga quasi 8 km, ma negli anni ’80 è stata sagacemente ripensata. Creando una “bretella” (la ‘S’ do Senna) allo scopo di unire due parti un tempo opposte e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao) si è creato un lay-out valido e ancora all’altezza degli standard attuali, a più di tre decenni dalla sua concezione!

Nella “Interlagos moderna” si corre dal 1990. Il vecchio tracciato è stato utilizzato dal 1973 al 1980, mentre negli anni ’80 il GP di Brasile si disputava a Jacarepaguà, nei pressi di Rio de Janeiro. Per una questione di coerenza statistica è significativo analizzare i dati relativi all’attuale circuito, senza mischiarli con altri impianti o fare distinzioni sull’etichetta apposta all’evento.

I NUMERI DI INTERLAGOS II

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002.

Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO.

Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto. Nell’attuale tracciato ben cinque piloti hanno realizzato tre pole position, ma nessuno ha ancora raggiunto quota quattro! Per la cronaca, il quintetto di coloro i quali sono partiti davanti a tutti in tre occasioni è composto da

Ayrton Senna (1990, 1991, 1994)

Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000)

Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009)

Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018)

Piloti in attività con almeno una vittoria a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

1 – RUSSELL George (2022)

Piloti in attività con almeno una pole position a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2005)

1 – HULKENBERG Nico (2010)

1 – MAGNUSSEN Kevin (2022)

Piloti in attività già saliti sul podio di Interlagos.

9 (0-3-6) – ALONSO Fernando

7 (3-3-1) – HAMILTON Lewis

5 (2-2-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – GASLY Pierre

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

Team con più vittorie: FERRARI e MCLAREN (7)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Alain Prost (1990); Michael Schumacher (2000, 2002); Felipe Massa (2006, 2008); Kimi Räikkönen (2007) e Sebastian Vettel (2017).

Il team di Woking ha primeggiato con Ayrton Senna (1991, 1993); Mika Häkkinen (1998, 1999); David Coulthard (2001); Juan-Pablo Montoya (2005) e Jenson Button (2012).

Team con più pole position: WILLIAMS (8)

Il team fondato da Sir Frank è stato il più rapido in qualifica con Nigel Mansell (1992); Alain Prost (1993); Ayrton Senna (1994); Damon Hill (1995, 1996); Jacques Villeneuve (1997); Juan-Pablo Montoya (2002) e Nico Hulkenberg (2010).

Team in griglia con vittorie a Interlagos.

7 – McLaren

7 – Ferrari

6 – Mercedes

6 – Red Bull

4 – Williams

Team in griglia con pole position a Interlagos.

8 – Williams

6 – Ferrari

6 – McLaren

6 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Haas

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

In termini assoluti…

– in 16 occasioni (48,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 26 occasioni (78,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Nell’era turbo-ibrida…

– in 7 occasioni (77,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 8 occasioni (88,9%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out di Interlagos è Lewis Hamilton, impostosi nel 2021 partendo dalla 10ma casella.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994, 1995); Ferrari (2000, 2002)

MONTOYA Juan-Pablo

Williams (2004); McLaren (2005)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2010, 2013); Ferrari (2017)