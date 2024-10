F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP1. Russell precede Sainz, quarto Verstappen

Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 25 ottobre, con il GP del Messico, valido come ventesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma a mezzanotte.

Primo posto per la Mercedes del britannico George Russell, in testa in 1:17.998, davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo a 0.317, ed al sorprendente nipponico della RB, Yuki Tsunoda, terzo a 0.701.

Quarta piazza per la Red Bull del leader del Mondiale, il neerlandese Max Verstappen, attardato di 0.841, mentre è quinto il tedesco della Haas Nico Hulkenberg, staccato di 0.906, mentre si classifica sesto l’australiano Oscar Piastri su McLaren, il quale accusa un gap di 0.960.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MESSICO F1 2024

1. Russell G. Mercedes 1:17.998

2. Sainz C. Ferrari +0.317

3. Tsunoda Y. RB +0.701

4. Verstappen M. Red Bull +0.841

5. Hulkenberg N. Haas +0.906

6. Piastri O. McLaren +0.960

7. Ocon E. Alpine +0.998

8. Bottas V. Kick Sauber +1.050

9. Lawson L. RB +1.095

10. Perez S. Red Bull +1.096

11. Colapinto F. Williams +1.111

12. Antonelli K. Mercedes +1.202

13. O’Ward P. McLaren +1.297

14. Magnussen K. Haas +1.337

15. Gasly P. Alpine +1.342

16. Stroll L. Aston Martin +1.602

17. Albon A. Williams +1.814

18. Drugovich F. Aston Martin +1.821

19. Shwartzman R. Kick Sauber +1.990

20. Bearman O. Ferrari +3.258