F1, George Russell: “Porteremo un aggiornamento, Norris può vincere il Campionato”

Un weekend da affrontare con tranquillità. Sembra molto sereno George Russell alla vigilia del GP degli Stati Uniti, tappa numero diciannove del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes infatti nel classico media day del giovedì ha parlato molto della battaglia per il titolo tra Max Verstappen e Lando Norris. Un duello che entrerà nel vivo proprio in questo rush finale.

“Chi penso che possa vincere il Campionato? Beh, Max è in testa, quindi è sicuramente nella posizione migliore. Lando però ha la macchina più veloce in questo momento – ha detto Russell – Penso che lui possa vincere questo Campionato, probabilmente direi anche che è il favorito considerato il suo stato di forma“.

Russell si è poi concentrato sul suo fine settimana: “Credo che sarà una sfida emozionante. Da parte mia non cambia molto. Seguirò con intrigo, ma noi dobbiamo provare ad entrare nella lotta in qualche modo. Siamo decisamente entusiasti di tornare a correre. Abbiamo un aggiornamento questo fine settimana, spero che ci saranno dei passi in avanti“.

Il nativo di King’s Lynn ha infine aggiunto: “Al momento la McLaren è la squadra più forte. Probabilmente avrebbero potuto vincere ogni gara, hanno la macchina per farlo. Noi dobbiamo metterci nella posizione di poter trarre vantaggio dagli errori degli altri. Possiamo ancora lottare per le prime quattro posizioni in griglia e per il podio“