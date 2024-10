F1, Ferrari e Charles Leclerc svettano nelle classifiche degli ultimi cinque weekend

Mancano quattro weekend al termine del Mondiale 2024 di F1 e la Ferrari può credere concretamente alla conquista del campionato costruttori. La Rossa è riuscita a infilare una serie di due vittorie consecutive tra Austin e Città del Messico, portandosi in questa maniera a -29 dalla vetta occupata dalla McLaren.

Nel calendario ci saranno gli appuntamento in Brasile (1°-3 novembre), a Las Vegas (21-23 novembre), in Qatar (29 novembre-1° dicembre) e ad Abu Dhabi (6-8 dicembre) e in due di questi è prevista anche la Sprint Race, ovvero a Interlagos e a Lusail.

La scuderia di Maranello, da questo punto di vista, può essere confortata dai risultati ottenuti negli ultimi fine-settimana del Mondiale. Se si considerano nel conteggio i round di Monza, Baku, Singapore, Austin e Città del Messico, il responso è il seguente:

CLASSIFICA PILOTI ULTIMI CINQUE WEEKEND

1. Charles Leclerc (Ferrari) 99

2. Lando Norris (McLaren) 90

3. Oscar Piastri (McLaren) 72

4. Carlos Sainz (Ferrari) 68

5. Max Verstappen (Red Bull) 67

CLASSIFICA COSTRUTTORI ULTIMI CINQUE WEEKEND

1. Ferrari 167

2. McLaren 162

3. Mercedes 89

4. Red Bull 78

Da questi numeri si comprende soprattutto che nella seconda parte di questo campionato, contrariamente a quanto era accaduto di solito, la Ferrari abbia trovato le soluzioni alle proprie problematiche, avendo un rendimento su piste diverse per caratteristiche. C’è quindi la consapevolezza di poter lottare per l’iride tra i marchi, dal momento che il distacco di Leclerc da Verstappen in classifica piloti è obiettivamente troppo ampio (71 punti). Dati in cui si evince anche quanto la Red Bull stia facendo fatica, essendo anche quarta forza nel rendimento degli ultimi 5 GP.