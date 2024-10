F1, doppietta McLaren in FP3 a Città del Messico. Passo indietro Ferrari sul giro secco

Va in archivio con un’impressionante doppietta McLaren la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2024, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha tirato fuori tutto il potenziale della MCL38, facendo il vuoto nella simulazione di qualifica con gomme soft e candidandosi a monopolizzare la prima fila in griglia.

Oscar Piastri ha realizzato la miglior prestazione assoluta in 1’16″492, confermandosi in grande spolvero sul circuito in altura (a oltre 2200 metri sul livello del mare) di Città del Messico e facendo meglio di 59 millesimi rispetto al compagno di squadra Lando Norris. Segnali positivi comunque per il pilota inglese, forte candidato alla vittoria di tappa (potendo contare in caso di necessità sull’aiuto del teammate australiano) e con la concreta possibilità di recuperare punti preziosi sul leader del campionato Max Verstappen.

Il fenomeno olandese della Red Bull, dopo un venerdì da incubo in cui ha girato pochissimo a causa di problemi di affidabilità alla power-unit Honda, ha trovato un ottimo time-attack e si è inserito in quarta posizione a 511 millesimi dalla vetta, rifilando nel frattempo quasi otto decimi al suo compagno di box e padrone di casa messicano Sergio Perez (solo 14° con una RB20 in difficoltà).

Passo indietro rispetto a ieri almeno sul giro secco per la Ferrari, che non è andata oltre un terzo posto con Carlos Sainz ed un sesto con Charles Leclerc, distanti rispettivamente 340 e 740 millesimi dal miglior crono di Piastri a parità di mescola e di condizioni. Riscontri non esaltanti per Mercedes, con un positivo Lewis Hamilton 5° a 0.568 e George Russell 8° a 0.849, mentre completano la top10 le Racing Bulls di Yuki Tsunoda (7°) e Liam Lawson (10°) e la Haas di Kevin Magnussen (9°).