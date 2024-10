F1, chi al fianco di Max Verstappen nel 2025? La Red Bull vuole un pilota del suo programma junior

Il futuro in casa Red Bull è sempre più in divenire. Il team che, fino a qualche mese fa, dominava in lungo ed in largo la Formula Uno, sta vivendo una rivoluzione quasi senza precedenti. In pochissimo tempo, infatti, la scuderia di Milton Keynes ha quasi salutato il suo storico team principal Christian Horner (per spinose questioni personali), ha effettivamente dovuto dare l’addio al suo genio della tecnica Adrian Newey (approdato poi in Aston Martin) e, soprattutto, ha visto crollare il proprio vantaggio in pista rispetto, soprattutto, alle McLaren.

Ora la vettura con i due tori sulla livrea non è più quella schiacciasassi che permetteva di ottenere vittorie a raffica. Ora è costretta a rincorrere, molto spesso, Lando Norris e Oscar Piastri. Non solo, la questione legata ai piloti si sta facendo sempre più scottante. Max Verstappen sarà ancora in Red Bull nel 2025, ma già per l’anno successivo le voci si rincorrono.

Per il prossimo campionato, poi, chi sarà il suo vicino di box? Come detto, niente è sicuro a Milton Keynes in questo momento. Nemmeno Sergio Perez, e lui è il primo a saperlo. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, il team aveva la chiara intenzione di appiedarlo nel corso delle vacanze estive ma, anche per pressioni giunte dall’alto, tutto è rimasto come prima.

La sua permanenza al fianco di “Super Max”, tuttavia, è assolutamente in bilico. Lo conferma anche Helmut Marko, il super-consulente della Red Bull che ha annunciato: “Assieme a Max nelle nostre intenzioni dovrebbe esserci qualcuno del nostro programma junior”. La sensazione, quindi, è che Liam Lawson in queste ultime uscite della stagione avrà la possibilità di mettersi in luce al fianco di Yuki Tsunoda in Racing Bulls.

Nulla è scritto, certo, ma potrebbe essere uno scenario. Il secondo porta a Isack Hadjar, il nuovo pilota di riserva di Red Bull e VCARB in lotta per il titolo di Formula 2. L’unica certezza? Non ci sono certezze in Red Bull. In primis su Sergio Perez.