Eurocup, Trento ringrazia Lamb: successo vitale sull’Hapoel Tel Aviv

Una vittoria vitale per la Dolomiti Energia Trento. Un grande Anthony Lamb da 23 punti e cruciale nel finale di partita spinge la squadra di Paolo Galbiati al successo contro l’Hapoel Tel Aviv per 79-73, riaprendo così il discorso per la qualificazione al turno successivo. Bene anche Jordan Ford con 17 punti, mentre gli israeliani si reggono su Marcus Foster, autore di 18 punti.

Trento che inizia a marce alte la propria partita grazie ad un’ottima difesa: quattro punti di Lamb permettono il +6 dopo poco più di tre minuti (10-4). È poi una tripla di Forray ed un gioco da tre punti di Niang a dare il la alla fuga, con Zukauskas che mette su la doppia cifra di margine (22-12 all’8′). Ci pensa Ragland a 20” dalla sirena a imbastire il 26-18 del primo parziale.

La tripla di Niang in avvio di secondo parziale lascia presagire una buona marcia per la Dolomiti, ma l‘Hapoel non è per nulla domo. Salgono in cattedra Patrick Beverley e Jonathan Motley, è 10-0 di break che permette agli ospiti di mettere il muso avanti al 17′ (31-32) prima del canestro di Ellis che tampona l’emorragia. Trento prova di nuovo a scappare con la tripla di Lamb, ma Foster e ancora Motley tengono gli ospiti agganciati sul 41-38 dell’intervallo.

Nel terzo parziale però gli israeliani sono pienamente in partita: ancora il duo Foster-Motley a ridare loro il vantaggio al 22′ sul 44-45, ma Trento trova le risposte giuste per rimanere in scia, ritrovando anche la forza per mettersi brevemente in vantaggio sul 51-50 con il gioco da tre punti di Mawugbe, subito risposto dalla tripla di Caboclo. Si accende anche Ford nel finale, ma una conclusione pesante di Ragland sulla sirena chiude il terzo quarto sul 57-58.

E sull’onda lunga del recupero, Foster si riprende la scena: otto punti in fila che spingono l’Hapoel in fuga sul 59-68 del 34′. Ma Trento si riporta sotto guadagnando tanti tiri liberi, fino al pari firmato da Jordan Ford al 38‘. A sparigliare le carte è Myles Cale, che firma un gioco da quattro punti rimettendo avanti i suoi, poi è Lamb a prendersi i suoi sulle spalle: tripla per il +2 a 32” dal termine, stoppata su Wainright e i due liberi che chiudono virtualmente la contesa. La tripla di Beverley danza sul ferro e a Trento si può festeggiare.