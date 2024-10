Basket, Trento lotta in Eurocup ma si arrende ad Ulm

Va ko la Dolomiti Energia Trento. In quella che poteva essere un vero e proprio spareggio per rientrare a pieno merito in lotta per il passaggio del turno, la squadra di Paolo Galbiati si arrende per 84-82 contro il Ratiopharm Ulm nella sesta giornata di Eurocup, buttando anche un vantaggio di 13 lunghezze nel secondo parziale. Tedeschi che sorridono con i 23 punti di Marcio Santos e i 21 (con 6/10 da tre) di Plummer, mentre per i trentini non bastano i 17 a testa di Zukauskas e Lamb e i 14 di Ford.

Partenza equilibrata, sono Lamb e Mawugbe a permettere alla Dolomiti il primo vantaggio (1-5 al 3′). Ci pensa poi Marcio Santos a rispondere al 7′ con cinque punti in fila che portano Ulm avanti sul 12-10; i tedeschi si spingono anche sul +4 con il tiro pesante di Plummer, ma Trento rimonta con la stessa arma, Zukauskas (8 nel quarto) e Ford in due azioni in fila e il primo quarto si chiude sul 18-20.

La squadra di Galbiati mette così il tappo sul canestro, non permettendo più agli avversari di trovare il filo del discorso in attacco: arriva un parziale di 13-0 che viene puntellato dal canestro di Niang e Trento vola sul 20-33 del 16′. Ma è ancora Marcio Santos a guidare la riscossa, controbreak di 11-0 chiuso da due liberi di Saraf e Ulm torna in linea. Nell’ultimo minuto arriva però la striscia di Trento: Bayehe, Ford e Forray spingono di nuovo gli ospiti avanti sul 33-41.

Al rientro in campo è però la Dolomiti a non trovare più la via del canestro. Plummer sale in cattedra e con quattro triple in due minuti mette la freccia (45-44). Ulm poi allunga, trovando protagonisti diversi in ogni dove, e al 25′ il gioco fa tre punti di Roby vale il 55-46, per un parziale di 22-5 in cinque minuti. I padroni di casa vanno sul +13 con la tripla di Weidemann al 29′, ma in 90” arriva la reazione di Trento, parziale di 9-0 e match di nuovo in equilibrio sul 68-64.

L’ultimo parziale vive sull’equilibrio, si segna davvero poco nei primi quattro minuti. Sei punti di Saraf significano il +7 sul 76-69, ma Trento trova la forza di rientrare con Lamb che lucra tanti giri in lunetta e riporta i suoi in vantaggio sul 77-78 con sette punti in fila. Ma nel finale è Marcio Santos a sparigliare le carte: canestro del pari a quota 80 e tripla per l’83-80 a 1’13” dalla fine. Mawugbe riavvicina a -1, Saraf fa 1/2 ai liberi lasciando il tiro della vittoria a Trento, ma la tripla di Zukauskas non va.