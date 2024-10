Dove vedere in tv Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Segafredo Bologna è ancora a caccia della prima vittoria in Eurolega. La squadra di Luca Banchi è ferma al palo nella massima competizione continentale e proverà a sbloccarsi tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas allenato da Andrea Trinchieri.

Due sconfitte brucianti per le Vu Nere in questo avvio di Eurolega. Se contro l’Efes il 67-76 poteva essere in preventivo, il ko con l’ASVEL Villeurbanne brucia un po’ di più, dopo una gara passata tutta ad inseguire senza concretizzare una bella rimonta.

Di contro Kaunas è stata la sorpresa della prima giornata battendo il Barcellona per 74-67, ma il colpaccio non è riuscito con l’Olympiakos; in questo primo scorcio di stagione si sta facendo notare Sylvain Francisco, per lui 16 di media nelle prime due partite continentali.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30 di martedì 15 otttobre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Martedì 15 ottobre

Ore 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS EUROLEGA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport