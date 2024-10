Dove vedere in tv Valerenga-Juventus, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 9 ottobre, inizierà l’avventura della Juventus nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affronteranno al Vålerenga Stadion il Valerenga, nel primo incontro valevole per il Gruppo C. Un match che la Vecchia Signora vorrà far suo per mettere fieno in cascina in vista dei prossimi impegni.

La formazione allenata da Massimiliano Canzi è stata inserita in un girone di cui fanno parte anche il Bayern Monaco (avversario che può contare sull’ex juventina Linda Sembrant), l’Arsenal (campione nel 2007 e che in rosa ha anche un’altra ex, Lina Hurtig). Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma il 7 febbraio.

Di conseguenza, la Juve dovrà provare a fare punti contro la squadra, sulla carta, più debole. Ci proveranno le ragazze di Canzi, che hanno iniziato alla grande la stagione: a punteggio pieno in campionato e vittoriose nel playoff contro il PSG. Un confronto quello contro le francesi significativo del livello raggiunto dalla compagine torinese, citando in particolare il successo esterno contro il club transalpino.

La partita tra Valerenga e Juventus, in programma domani alle ore 21.00 sul campo del Vålerenga Stadion e valida per il Gruppo C della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

VALERENGA-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 9 ottobre

Ore 21.00 Valerenga vs Juventus al Vålerenga Stadion di Oslo – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA VALERENGA-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.