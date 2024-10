Dove vedere in tv Perugia-Conegliano stasera, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Andrà in scena al Pala Barton, a Perugia, l’anticipo della 13ma giornata della Serie A1 2024-2025 di volley femminile tra Bartoccini Perugia ed Imoco Conegliano: il match si giocherà giovedì 17 ottobre, alle ore 20.30.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Così come accaduto per il match di Milano contro Chieri, l’anticipo del match della 13ma giornata tra Perugia e Conegliano si è reso necessario per liberare il calendario e consentire la partecipazione delle venete al Mondiale per Club, previsto in Cina dal 16 al 22 dicembre.

Al momento le Black Angels, guidate da coach Giovi, vantano un solo punto in classifica, conquistato con la sconfitta al tiebreak contro Vallefoglia. Dopo le prime due giornate della Serie A1, invece, sono a punteggio pieno le ospiti dell’Imoco Conegliano.

L’anticipo della 13ma giornata della Serie A1 2024-2025 di volley femminile tra Perugia e Conegliano non sarà proposto in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN e VBTV, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Pala Barton, Perugia – Anticipo 13ma giornata

Giovedì 17 ottobre, ore 20.30

Bartoccini Perugia-Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.