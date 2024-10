Volley femminile, Cazaute e Orro affondano Chieri: Milano vola in vetta alla A1 dopo l’anticipo della 13ª giornata!

Ancora una notte da prima in classifica, ancora una notte magica per la Numia Milano che, nell’anticipo della 13ª giornata di campionato (per evitare concomitanze a dicembre con il Mondiale per Club), batte 3-1 una coriacea Reale Mutua Fenera Chieri al termine di una battaglia da due ore e resta a punteggio pieno in vetta alla graduatoria in attesa dell’anticipo di domani di Conegliano.

La francese Helena Cazaute, impegnata anche nella sfida a distanza con la compagna di Nazionale Gicquel, un po’ in ombra oggi, si conferma la giocatrice in più delle milanesi in questo frangente di campionato. Entrare da titolare in un ruolo non proprio al posto di Paola Egonu e riuscire a non far rimpiangere l’opposta campionessa olimpica, non era affatto facile ma la transalpina ci sta riuscendo con prestazioni di altissimo spessore come quella di questa sera, aiutata dall’ispirazione di Alessia Orro in fregia. Chieri, dal canto suo, guidata da Loveth Omoruyi e Avery Skinner, ha giocato una grande parte centrale del match, mettendo in difficoltà a più riprese le milanesi, ma l’inizio e la fine dell’incontro non sono state all’altezza e così è arrivata la prima sconfitta stagionale per la formazione di Bregoli che comunque trae buone indicazioni da questo match.

Formazione tipo, almeno per questa prima parte di stagione, per la Numia Milano con Cazaute nel ruolo di opposta al posto di Paola Egonu, e anche il tecnico delle piemontesi Bregoli punta sullo starting seven titolare. In avvio di partita Cazaute fa la voce grossa e con 5 punti nei primi scambi fa volare Milano sul 9-5 e sul 15-10. Chieri prova a riportarsi sotto con il muro e si avvicina al 16-13. Chieri, con Skinner che alza il ritmo, mette qualche preoccupazione alla squadra di casa arrivando sul 20-18 ma nel finale un paio di errori delle piemontesi rilanciano la Numia che vince 25-20 e si porta sull’1-0.

Niente fuga in avvio di secondo set per le milanesi che non riescono a distaccare le rivali, brave a salire di tono, a sistemare la ricezione e a essere efficaci in attacco con Skinner e Omoruyi. Le piemontesi mettono anche il naso avanti nella parte centrale ed è inevitabile l’arrivo in volata. Myriam Sylla, fin lì non particolarmente appariscente, sale in cattedra. Prima mette a terra il pallone che chiude l’azione più lunga del match per il 24-22, poi, dopo i due set ball annullati da Chieri con il muro, va a segno due volte consecutive per il 25-24 e il 26-24 che chiude il secondo set.

Skinner e Omoruyi non ci stanno e suonano la carica in avvio di terzo set guidando Chieri alla prima vera fuga del match fino al 10-15. Quando tutto sembra finito Milano sfodera gioco e carattere, si riavvicina ed è il primo muro del match di Anna Danesi a firmare il pareggio a quota 20. La soluzione è ancora ai vantaggi. Daalderop regala il match ball a Milano ma Chieri lo annulla e poi va davanti grazie al muro di Alberti e ci pensa Skinner a riaprire l’incontro (25-27).

La Reale Mutua Fenera finisce però la benzina proprio in avvio di quarto set e Milano, arrabbiata per aver ceduto il parziale precedente, alza il livello della battuta e manda in tilt le piemontesi. Lavarini lascia in campo Kurtagic e tutta la Numia si scatena prendendo un vantaggio abissale nella prima parte del set: 16-7. Chieri non c’è più, Milano tiene il cambio palla senza troppi problemi e si impone con il punteggio di 25-14 con un ace di Sylla sul match ball.

In casa Numia Milano 20 punti di Cazaute, 17 quelli conquistati da Sylla, 16 per una lineare Daaldeop e 12 per Heyrman che nel finale ha lasciato il posto a una pimpante Kurtagic. In casa Chieri 19 punti per una scatenata Omoruyi, 15 per Skinner e 9 per l’ex Zakchaiou.