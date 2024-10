Dove vedere in tv Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Torna in campo in Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano nella prima settimana con un doppio impegno continentale e domani sera sarà in campo al Pireo contro l’Olympiacos. Trasferta durissima per i ragazzi di Ettore Messina, reduci però dalla prima vittoria nel torneo in casa contro Parigi.

Shields e compagni hanno faticato per avere la meglio della matricola parigina e servirà un ulteriore passo in avanti per provare a impensierire i greci. Assente ancora Josh Nebo, in forte dubbio Bolmaro e Flaccadori, per Messina è emergenza in cabina di regia e sotto canestro, anche se le soluzioni nel roster non mancano.

Anche l’Olympiacos, come Milano, è con uno score di una vinta e una persa in Eurolega, con i greci che sono usciti sconfitti all’esordio sul campo del Fenerbahce, ma si sono rifatti settimana scorsa in casa battendo lo Zalgiris Kaunas.

Palla a due che verrà alzata al Peace and Friendship Stadium del Pireo alle ore 20:15 di martedì 15 otttobre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Martedì 15 ottobre

Ore 20:15 Olympiacos Pireo – Olimpia Milano – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

