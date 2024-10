Dove vedere in tv Milano-Chieri oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Milano a caccia del terzo successo consecutivo e Chieri in cerca del colpaccio che ne certifichi l’ingresso fra le grandi del campionato. Questa sera si gioca il primo dei due anticipi della 13ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley (il secondo domani tra Perugia e Conegliano) per permettere alle due squadre finaliste della scorsa Champions League (Milano e Conegliano) di affrontare senza patemi il Mondiale per Club che si disputerà a metà dicembre in India.

La formazione milanese ha iniziato la sua stagione senza la star assoluta, la campionessa olimpica Paola Egonu che rientrerà tra qualche settimana dopo l’operazione al setto nasale a cui si è sottoposta la scorsa settimana. Eppure la squadra di Lavarini finora ha ceduto solo al quinto set con Conegliano nella finale di Supercoppa e poi ha vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro Pinerolo e Roma che nascondevano non poche insidie.

Di contro Chieri ha iniziato nel migliore dei modi il suo torneo battendo 3-2 al debutto Novara in un derby tiratissimo. Una vittoria che lascia intendere come le piemontesi abbiano le potenzialità per ripetere il torneo dello scorso anno quando chiusero la regular season al quinto posto e lottarono fino a gara tre con Novara nei quarti di finale dei play-off.

Il fischio d’inizio è in programma alla Opiquad Arena di Monza alle ore 20:30 di mercoledì 16 ottobre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Volleballworld.tv. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Milano e Chieri.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 16 ottobre

Ore 20:30 Numia Milano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76

PROGRAMMA NUMIA MILANO-REALE MUTUA FENERA CHIERI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: nessuna diretta Tv

Diretta streaming: Volleyballworld.tv

Diretta Live testuale: OA Sport