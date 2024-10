Dove vedere in tv la Champions League di basket 2024-2025: la guida completa e le piattaforme streaming

Sta per aprirsi una nuova stagione, la nona per l’esattezza, della Basketball Champions League 2024-2025: ormai questa competizione si è ritagliata una sua valida cerchia di estimatori, se non altro perché, dalla sua nascita, ha avuto il merito di accogliere vari nomi di alto livello rimasti fuori dal circuito ECA (quello di Eurolega ed EuroCup, per intenderci).

Si comincerà a partire da domani, con le prime nove partite della giornata d’apertura, e mercoledì, con le restanti sette. La regular season andrà avanti fino al 18 dicembre, dopodiché ci saranno i play-in tra le seconde e le terze al meglio dei 2 match su 3. Le vincitrici raggiungeranno le prime classificate nel Round of 16 (la seconda fase). Le prime due andranno ai quarti (2 su 3 anche qui), per poi arrivare alle Final Four in sede da definire.

Guarda la Basketball Champions League su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: DOVE VEDERLA IN STREAMING

La principale coppa FIBA, che come termine di paragone ha proprio l’EuroCup, per questa stagione godrà della trasmissione in streaming di DAZN in Italia. La piattaforma OTT trasmetterà tutti gli incontri, compresi naturalmente quelli delle due squadre italiane impegnate, la Bertram Derthona Tortona e l’Unahotels Reggio Emilia. Rispetto alla maggioranza delle altre competizioni, questa DAZN la irradia in via esclusiva.

DAZN trasmette la Champions League dalla stagione 2022-2023, cioè da quando ha assorbito Eleven Sports assieme ai diritti già posseduti (fatto divenuto effettivo dal febbraio 2023). Nel proprio pacchetto ha anche i diritti completi delle competizioni LBA (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa), Eurolega, EuroCup e competizioni FIBA delle Nazionali senior (tra cui Mondiali, Europei e relative qualificazioni).