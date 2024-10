Dove vedere in tv Italia-Spagna, amichevole calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, martedì 29 ottobre (ore 18.15), la Nazionale italiana di calcio femminile sarà nuovamente protagonista nella seconda partita della settimana dedicata a un ciclo di amichevoli. Sconfitta al Tre Fontante di Roma Malta, le azzurre allenate da Andrea Soncin affronteranno le campionesse del mondo in carica della Spagna, sul rettangolo verde del “Romeo Menti” di Vicenza.

La compagine tricolore va a caccia di conferme, confrontandosi con una formazione che nelle ultime stagioni ha avuto un’ascesa esponenziale, culminata con la conquista del titolo iridato oltre che del successo nella Nations League. Competizione continentale nella quale è stata proprio la selezione tricolore a infliggere l’unico ko nel percorso delle iberiche.

Il riferimento è al match dello scorso 1° dicembre, quando a Pontevedra le nostre portacolori si resero protagoniste di un’impresa, battendo le iberiche in trasferta per 3-2. Si tratta del terzo confronto in poco più di un anno tra le due squadre e le ragazze di Soncin si vorranno dimostrare all’altezza della situazione.

La partita tra Italia e Spagna di calcio femminile, amichevole di scena martedì 29 ottobre allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza (ore 18.15), sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

