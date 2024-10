Dove vedere in tv Italia-Malta, amichevole calcio femminile: orario, programma, streaming

Venerdì 25 ottobre (ore 18.15), la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in scena. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase finale degli Europei 2025 in Svizzera, la formazione allenata da Andrea Sancin affronterà un ciclo di amichevoli per arrivare pronta all’appuntamento nella rassegna continentale. La prima tra queste sarà contro Malta.

Un elenco di 30 giocatrici diramato dal CT in cui vi sono stati i ritorni in azzurro di Francesca Durante e di Eleonora Goldoni: per il portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione con il tecnico attuale, mentre la centrocampista della Lazio è stata richiamata dopo sei anni di assenza. Per il resto si è dato seguito al gruppo azzurro che tanto bene ha fatto tra Nations League e qualificazioni alla rassegna continentale.

Valutando i precedenti, si parla del terzo incrocio con le maltesi, battute nei due incontri disputati in passato. Un test utile per verificare la condizione generale della squadra e magari provare a fare qualche esperimento sul campo e comprendere se altre calciatrici potranno essere utili alla causa.

La partita tra Italia e Malta di calcio femminile, amichevole di scena venerdì 25 ottobre allo stadio Tre Fontane di Roma (ore 18.15), sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-MALTA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Venerdì 25 ottobre

Ore 18.15 Italia vs Malta allo stadio Tre Fontane di Roma – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-MALTA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport