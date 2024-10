Dove vedere in tv ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Dopo l’esordio non corrispondente a successo contro l’Anadolu Efes, per la Virtus Bologna c’è la prima trasferta in ballo in Eurolega. Si va a Villeurbanne, casa dell’ASVEL, uno dei club francesi più storici e ultimamente con più peso anche nel basket continentale.

Anche i transalpini arrivano, come i bolognesi, con una sconfitta sul groppone, ma possono contare su un roster importante soprattutto quando si tratta di piccoli, perché Theo Maledon e Nando De Colo in squadra insieme non tutti possono averli. Per le V nere resta ad ogni modo un’occasione di vitale importanza per cominciare a macinare punti. Il tutto mentre le notizie dell’infermeria narrano di un altro mese necessario per la ripresa di Devontae Cacok, con tutto ciò che ne consegue.

Il match tra ASVEL Villeurbanne e Virtus Segafredo Bologna si giocherà domani alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ASVEL-VIRTUS BOLOGNA

Giovedì 10 ottobre

Ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ASVEL-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo