Dove vedere in tv AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna va a caccia ancora della prima vittoria in Eurolega e spera di trovarla domani nel quarto appuntamento stagionale in casa dell’AS Monaco. Una trasferta decisamente complicata per la formazione di Luca Banchi, che affronterà una delle formazioni che ha come obiettivo la qualificazione alle Final Four.

Finora è stato un inizio di stagione davvero complicato per la Virtus. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Efes, sono arrivati due ko davvero dolorosi con l’Asvel Villeurbanne (in trasferta) e lo Zalgiris Kaunas (in casa). Due partite perse entrambe negli ultimi minuti, con due finali di partita con davvero tantissimi rimpianti e con sempre la possibilità del tiro per vincere o andare almeno al supplementare.

Dall’altra parte c’è un Monaco che ha conosciuto la prima sconfitta della sua stagione nella serata di ieri in quel di Barcellona. Va detto che la formazione di Obradovic ha già due vittorie ed entrambe arrivate davanti al proprio pubblico, superando brillantemente prima l’Olimpia Milano e poi il Maccabi Tel Aviv.

Il match AS Monaco-Virtus Bologna, valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2024-2025, si giocherà domani alle ore 19.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

