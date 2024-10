Djokovic spera negli incastri per accedere alle ATP Finals: i tornei mancanti e chi può superarlo

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il sito Sportklub ha divulgato ieri la notizia secondo la quale il serbo Novak Djokovic avrebbe deciso di non prendere parte al torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma la prossima settimana.

Se l’eventualità si verificasse, allora sarebbe in pericolo la partecipazione del balcanico alle ATP Finals: Djokovic al momento è sesto nella Race e vanta un margine di 555 punti sul nono classificato, l’australiano Alex de Minaur, che al momento avrebbe il ruolo di prima riserva a Torino.

Sono in palio ancora 1750 punti prima delle Finals, ovvero i 500 in ballo questa settimana a Vienna e Basilea, i 1000 del già citato torneo di Parigi-Bercy, ed i 250 che saranno a disposizione a Metz e Belgrado nei giorni immediatamente precedenti il torneo di fine stagione a Torino.

La matematica in questo momento offre la certezza della qualificazione solo per i primi tre della Race: ciascuno dei tennisti fino a Lorenzo Musetti, compreso, 16° a quota 2400 punti, avrebbe ancora l’opportunità, facendo bottino pieno fino a fine anno, di scavalcare il serbo.

RACE ATP AL 22 OTTOBRE

1 Jannik Sinner 10330

2 Carlos Alcaraz 6710

3 Alexander Zverev 6265

4 Daniil Medvedev 4820

5 Taylor Fritz 4290

6 Novak Djokovic 3910

7 Casper Ruud 3845

8 Andrey Rublev 3670

——————————

9 Alex de Minaur 3355

10 Tommy Paul 3135

11 Grigor Dimitrov 3100

12 Stefanos Tsitsipas 2875

13 Hubert Hurkacz 2630

14 Frances Tiafoe 2550

15 Holger Rune 2475

16 Lorenzo Musetti 2400

TORNEI ATP PRIMA DELLE FINALS

21-27 ottobre ATP 500 Vienna, Austria

21-27 ottobre ATP 500 Basilea, Svizzera

28 ottobre-03 novembre Masters 1000 Parigi-Bercy, Francia

03-09 novembre ATP 250 Metz, Francia

03-09 novembre ATP 250 Belgrado, Serbia