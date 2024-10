Sinner-Alcaraz non dovrebbero affrontarsi nei gironi delle ATP Finals. A meno che Zverev…Come funzionano gli accoppiamenti

Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev sono gli unici tre tennisti già aritmeticamente qualificati alle ATP Finals 2024 di tennis: l’azzurro è già certo di chiudere la stagione al numero 1 del mondo e quindi a Torino sarà accreditato della prima testa di serie.

Lotta aperta per il numero 2: nella Race ATP, che prima delle Finals andrà a combaciare con il ranking mondiale, l’iberico è secondo a quota 6710, mentre il teutonico, che sta giocando a Vienna, è terzo con 6265, ma vincendo il torneo si isserebbe a quota 6715, scavalcando lo spagnolo.

Il piazzamento finale si deciderà all’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: chi arriverà alle Finals da numero 2 avrà la certezza di evitare Sinner nella prima fase a gironi. Jannik Sinner, in quanto numero 1, ed il numero 2, infatti, saranno le teste di serie dei due raggruppamenti a Torino.

Il terzo ed il quarto in classifica, invece, saranno inseriti in seconda fascia, così come il quinto ed il sesto finiranno nella terza urna ed il settimo e l’ottavo termineranno nella quarta: per ogni coppia di tennisti uno finirà nel girone di Sinner e l’altro nel raggruppamento del numero 2.