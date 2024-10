Djokovic fa un balzo quasi decisivo verso le ATP Finals: rimonta netta nella Race

Ci si chiedeva prima dell’inizio della trasferta asiatica se Novak Djokovic avrebbe preso parte alle ATP Finals. Il serbo, dopo l’appuntamento in Coppa Davis, aveva dichiarato che il Master di fine anno non rientrasse nelle sue priorità, considerando invece in cima alla lista gli Slam e appunto le partita con la Serbia. Tuttavia, Nole allo stato attuale delle cose sarebbe qualificato per Torino.

Il cammino affrontato, finora, nel Masters1000 di Shanghai va in questa direzione. L’asso serbo, infatti, ha raggiunto le semifinali e quest’oggi affronterà lo statunitense Taylor Fritz, con una rassicurazione a riguardo: nove vittorie in altrettanti scontri diretti. In altre parole, ci sono buone possibilità per il nativo di Belgrado di proseguire e quindi di accumulare dei punti.

Attualmente, Djokovic è settimo nella Race, qualificante per il Master di Torino. Ricordiamo che tale evento sarà riservato ai migliori otto giocatori nella classifica di rendimento del 2024. Il serbo può essere confortato, da un certo punto di vista, dai guai fisici di Alex de Minaur il suo più immediato inseguitore nella graduatoria. L’australiano ha 3305 punti e avrebbe le possibilità di attaccare la posizione del 24 volte vincitore Slam, ma un problema all’anca potrebbe essere un ostacolo.

ATP RACE AGGIORNATA

1 Jannik Sinner ITA 9730

2 Carlos Alcaraz ESP 6710

3 Alexander Zverev GER 6215

4 Daniil Medvedev RUS 4820

5 Taylor Fritz USA 4290

6 Casper Ruud NOR 3795

7 Novak Djoković SRB 3660

8 Andrey Rublev RUS 3580