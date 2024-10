Danilo Gallinari spera di restare in NBA per la 17ma stagione: “È difficile, c’è un ricambio molto veloce”

Danilo Gallinari, attualmente free agent, è alla ricerca di una squadra per poter disputare la sua diciassettesima stagione consecutiva in NBA. Un’impresa non banale per il cestista italiano, reduce da un travagliato 2023-2024 in cui ha giocato in tre franchigie diverse (Washington Wizards, Detroit Pistons ed infine Milwaukee Bucks) prima di vivere una breve e deludente estate con la maglia azzurra.

“Solo 80 giocatori nella storia della NBA sono stati capaci di avere una carriera che è durata 17 o più anni. Diventare l’81mo mi farebbe onore e mi rende orgoglioso poterci provare. È difficile però, soprattutto in un mondo come quello NBA dove la durata media di una carriera non arriva a 5 anni“, dichiara il Gallo in un’intervista concessa a Sky Sport.

“C’è un ricambio molto veloce, ogni anno arrivano nuovi giocatori, restare nella lega è complicato. Bisogna essere bravi, chiaramente, e bisogna sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo, che a volte vuol dire anche accettare ruoli che non piacciono. Io sono contento della mia carriera, ma ora spero proprio di organizzarmi in qualche modo per la mia stagione numero 17 nella lega“, prosegue Gallinari.

Sul suo futuro all’interno del mondo della pallacanestro, quando avrà terminato la sua carriera da giocatore: “Di sicuro non allenerò, non farò quello che fa Federico (il fratello minore, entrato nello staff tecnico dei Detroit Pistons) ma le opzioni non mancano: le valuterò a tempo debito“.