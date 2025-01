Basket, Danilo Gallinari in Porto Rico: sorprendente firma ai Vaqueros de Bayamon con vista sull’Italia

Di tutti i luoghi che ci si aspettavano, questo era forse uno degli ultimi. Danilo Gallinari, fermo dall’inizio della stagione senza aver trovato un’ultima chance a livello NBA, proseguirà la propria carriera ai Vaqueros de Bayamon, squadra che milita nella lega più conosciuta di Porto Rico, la Baloncesto Superior Nacional (BSN). Il club ha vinto ben 16 campionati nella lunghissima storia della massima serie portoricana, che data fino agli Anni ’30.

Queste le parole di Gallinari via social: “Con grande piacere annuncio che mi sto preparando per una nuova sfida con la maglia dei Vaqueros de Bayamon. Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare a basket, e di poter essere vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e specialmente Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l’opportunità di mantenere una porta aperta in caso di chiamata in NBA. Ritorno in campo con l’emozione dei primi giorni, ma anche con la speranza di un grande finale in Azzurro, pronto a vestire la maglia dell’Italia per un’ultima grande avventura Europea“.

Chiarissimi, dunque, i due obiettivi: il ritorno in NBA e la possibilità di ritornare in forma in vista degli Europei con l’Italia. Che, peraltro, Gallinari annuncia come i propri ultimi, indicando perciò un orizzonte temporale del proprio ritiro non così lontano. Del resto, con il nuovo calendario FIBA, la prossima rassegna continentale si avrebbe nel 2029, quando il giocatore avrebbe già 41 anni. Che, pur con l’evoluzione dello sport, sono veramente tanti.

I Vaqueros de Bayamon hanno per la prima volta a roster un giocatore italiano, ma il loro nome non è nuovo per quanto riguarda i giocatori di una certa esperienza. Tanti i big americani poi diventati stelle in Italia ed Europa che hanno avuto un passato in questo club, con diversi nomi noti anche del basket portoricano (Daniel Santiago, ma non solo). La citazione di Arroyo, ex grande nome proprio della pallacanestro di Porto Rico, è legata al fatto che si trova nei quadri della dirigenza dei Vaqueros.