Basket, Danilo Gallinari e l’Olimpia Milano più vicini? L’infortunio di LeDay apre ad un ritorno

Danilo Gallinari e l’Olimpia Milano potrebbero riunire il loro cammino in questa stagione. Dopo le tantissime voci di mercato e i tanti abboccamenti, il futuro del nativo di Sant’Angelo Lodigiano potrebbe essere nuovamente con la maglia della squadra che lo ha lanciato nel basket europeo prima della sua lunga esperienza in NBA.

Tante volte si è fatto il nome di Gallinari accanto a quello di Milano, ma una vera trattativa non è mai praticamente iniziata, con il giocatore che è sempre rimasto negli Stati Uniti per continuare in questi ultimi due anni la sua carriera NBA, anche se poco fortunata con le maglie di Washington, Detroit e Milwaukee.

In questo momento Gallinari è ancora alla ricerca di una squadra, sta vivendo e allenando negli USA, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia. Il possibile grave infortunio alla spalla di Zach LeDay potrebbe portare l’Olimpia Milano ad esplorare nuovamente il mercato ed ecco che il nome forte diventerebbe proprio il Gallo.

Secondo il quotidiano La Prealpina, Milano attende di conoscere l’esito degli esami su LeDay prima di agire, ma la preoccupazione tra le fila dell’Olimpia è alta e dunque dei possibili primi contatti sono già stati avviati.

Per Danilo sarebbe il terzo capitolo a Milano dopo le stagioni dal 2006 al 2008 ed il ritorno per otto partite a causa del lockout NBA. Negli Stati Uniti, Gallinari ha giocato 777 partite con una media punti vicina ai quindici punti di media a partita (14.9). Ora tornerà in Italia?