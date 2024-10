Confermato il ritorno di Marcel Hirscher a Soelden: qual era stata la sua ultima gara. E l’Olanda sogna…

Adesso è (quasi) ufficiale. Marcel Hirscher prenderà parte al gigante di Soelden, in programma domenica 27 ottobre e valevole come tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi si appresta dunque a tornare in gara dopo cinque anni dal ritiro, rappresentando un nuovo Paese.

Il 35enne salisburghese, vincitore di otto Coppe del Mondo generali consecutive tra il 2012 ed il 2019, competerà infatti per i Paesi Bassi e non più per l’Austria. Hirscher ha scelto di rimettersi in gioco sotto bandiera olandese (il Paese della madre) per avere a disposizione sostanzialmente un team privato e per non dover fare i conti con la concorrenza interna in una squadra profonda e competitiva come quella austriaca.

“Marcel farà il suo debutto a Soelden con i nostri colori e sarà un momento storico per lo sci orange“, ha annunciato la federazione olandese. Questa nota è arrivata all’indomani di un’intervista mandata in onda da Servus TV in cui Hirscher non dava per scontata la sua presenza sul Rettenbach: “Debutto o meno a Soelden, ci sarò quando mi sentirò pronto ed è fantastico avere la libertà di poter decidere senza pressioni“.

Grande curiosità per capire quale potrà essere il livello di un fenomeno di questo calibro, reduce però da oltre 2000 giorni di inattività agonistica. La sua ultima competizione risale infatti al 17 marzo 2019, quando arrivò 14° nello slalom speciale delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu, al termine di una stagione trionfale in cui si era aggiudicato la Sfera di Cristallo generale e le Coppe di slalom e gigante. L’Olanda sogna ad occhi aperti, vantando come miglior risultato di sempre nel circuito maggiore un 8° posto conquistato da Marvin Van Heek nella discesa libera della Val Gardena andata in scena il 15 dicembre 2012.