Cobolli agli ottavi a Vienna: chi affronterà e proiezioni nella classifica ATP

Flavio Cobolli comincia con il piede giusto la campagna europea indoor di fine stagione e batte in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, approdando agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna 2024. Il numero 3 d’Italia prosegue dunque il suo percorso di crescita e prova a rafforzare la sua candidatura per la convocazione alle Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Il 22enne romano non conosce ancora il nome del suo prossimo avversario, che verrà fuori dal match in programma domani tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’australiano n.2 del seeding Alex De Minaur. Cobolli avrà dunque almeno un giorno di riposo prima di scendere nuovamente in campo per un ottavo di finale sicuramente complicato ma non impossibile.

L’azzurro classe 2002, che occupa attualmente la 31ma posizione nel ranking mondiale, dovrà raggiungere almeno la semifinale per scalare la classifica ATP e avvicinarsi alla top25, facendo un passo avanti già quasi decisivo per essere testa di serie agli Australian Open 2025. Un eventuale accesso in finale a Vienna lo proietterebbe invece con ogni probabilità tra i primi 25 al mondo.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 28 OTTOBRE

Ranking lunedì 21 ottobre: 1482, 31° posto.

Punti da scartare lunedì 28 ottobre: 30 (Challenger Danderyd 2023).

Punti da incamerare lunedì 28 ottobre: al momento 50 (Vienna 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1502 punti, 31° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1552 punti, 31° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1652 punti, 27° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1782 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1952 punti, 23° posto virtuale.