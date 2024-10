Ciclismo, Team Ineos: è caos. Ethan Hayter: “E’ il momento di cambiare”

Nel Team Ineos c’è tanta confusione. A rivelarlo sono gli stessi ciclisti che fanno parte della squadra britannica in una fine di stagione che si preannuncia rovente dal punto di vista contrattuale.

Chi è certo del cambiamento, visto che nel 2025 farà parte del roster della Soudal-QuickStep, è Ethan Hayter che intervistato da Eurosport durante gli ultimi Mondiali su pista ha affermato: “Ho passato cinque anni alla Ineos, quindi penso che sia arrivato il momento di cambiare. Sarà entusiasmante, la squadra (inteso come Soudal-Quickstep, ndr) ha davvero grande passione per le gare, non vedo l’ora di iniziare”.

Poi sul momento della Ineos, Hayter ha cercato di essere un po’ criptico: “Non so davvero cosa stia succedendo. Sinceramente, ho avuto un anno complicato nel lavorare con loro e quando ero in procinto di andarmene ho incontrato ancora più difficoltà. Non posso che augurargli il meglio in vista delle prossime stagioni, dove potrebbero fare anche un paio di cambiamenti”.

Dopo Ethan Hayter, gli occhi del ciclomercato si concentreranno sul capire quali saranno gli sviluppi delle prossime annate per un altro pezzo pregiato della formazione britannica, ossia Tom Pidcock.