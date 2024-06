Ciclismo, tutti i campioni nazionali: Groenewegen e Aranburu in festa, sigilli di Hayter e De Lie

Si è concluso l’intenso fine settimana riservato alle prove in linea dei Campionati Nazionali di ciclismo in giro per tutto il mondo. In Italia ha trionfato Alberto Bettiol, ma come sono andate le cose all’estero? In Belgio si è imposto Arnaud De Lie, in Canada ha dettato legge Michael Woods, in Danimarca ha avuto ragione Rasmus Pedersen, in Francia ha fatto festa Paul Lapeira, in Germania l’inno è suonato per Marco Brenner.

Ethan Hayter ha esultato in Gran Breatgna, Dylan Groenewegen ha avuto ragione in Olanda, Darren Rafferty ha giganteggiato in Irlanda, in Slovenia maglia per Domen Novak. In Portogallo apoteosi per Rui Costa, in Spagna gioia per Alex Aranburu. Di seguito in campioni nazionali nelle prove in linea dei principali Paesi.

CAMPIONATI NAZIONALI CICLISMO

AUSTRALIA: Luke Plapp

AUSTRIA: Alexander Hajek

BELGIO: Arnaud De Lie

CANADA: Michael Woods

COLOMBIA: Alejandro Osorio

DANIMARCA: Rasmus Pedersen

ECUADOR: Jhonatan Narvaez

FRANCIA: Paul Lapeira

GERMANIA: Marco Brenner

GIAPPONE: Marino Kobayashi

GRAN BRETAGNA: Ethan Hayter

IRLANDA: Darren Rafferty

ITALIA: Alberto Bettiol

NORVEGIA: Markus Hoelgaard

PAESI BASSI: Dylan Groenewegen

POLONIA: Norbert Banaszek

SLOVENIA: Domen Novak

PORTOGALLO: Rui Costa

SUDAFRICA: Ryan Gibbons

SVIZZERA: Mauro Schmid

SPAGNA: Alex Aranburu

UNGHERIA: Attila Valter

USA: Sean Quinn