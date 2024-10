Ciclismo su pista: Lorena Wiebes domina il Mondiale nello scratch all’esordio. Martina Fidanza quarta

Venti vittorie in stagione su strada, tra le quali anche il Campionato Europeo, ma Lorena Wiebes non si accontenta e rilancia: esordio anche su pista e subito un titolo Mondiale per la neerlandese. Prima gara in un velodromo, nella manifestazione iridata in Danimarca in quel di Ballerup, e subito dominio per il fenomeno dei Paesi Bassi.

Nello scratch non ce n’è davvero per nessuno: la classe 1999 ha disputato una volata formidabile con la quale ha staccato di ruota tutte le avversarie, vincendo praticamente per distacco in una prova che spesso e volentieri si disputa sul filo dei centimetri.

Alle spalle della fuoriclasse neerlandese ecco la campionessa olimpica in carica dell’omnium, la statunitense Jennifer Valente, mentre a completare il podio troviamo la neozelandese Ally Wollaston.

In casa Italia un pizzico di delusione per la gara di Martina Fidanza che si è trovata nella posizione giusta appena è stato lanciato lo sprint finale, ma non ne ha avute per agguantare la medaglia: l’ex campionessa del mondo di specialità deve accontentarsi della quarta posizione.