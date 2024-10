Ciclismo, rinviata la presentazione del Giro d’Italia 2025

Arriva una notizia molto importante dal mondo del ciclismo. La presentazione del Giro d’Italia 2025, inizialmente pianificata per il 12 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, attraverso una post pubblicato sui canali social della corsa.

Niente trapela sulle motivazioni che hanno causato il rinvio: “La presentazione del Giro d’Italia e del Giro d’Italia femminile è stata spostata a data da destinarsi – si legge – Vi aggiorneremo sulla nuova data il prima possibile”.

La notizia ha sollevato non pochi punti interrogativi da parte di tifosi e addetti ai lavori. Per molti le motivazioni dello slittamento potrebbero essere legate a questioni di carattere logistico. Ma si tratta di semplici supposizioni. Sicuramente nelle prossime ore emergeranno dettagli più precisi.

Ricordiamo che appena due giorni fa è invece stato presentato il programma del Tour De France, in scena dal 5 al 27 luglio con partenza da Lille ed arrivo sugli Champs-Élysées di Parigi, location che ritorna all’interno della competizione dopo l’assenza del 2024 dovuta alle Olimpiadi.

The presentation of the 2025 Giro d’Italia and Giro d’Italia Women has been postponed to a date yet to be determined.

We will update you regarding the new date as soon as possible #GirodItalia #GirodItaliaWomen pic.twitter.com/XfgJxqs64L

— Giro d’Italia (@giroditalia) October 31, 2024