Ciclismo, ecco il Tour de France 2025. Percorso affascinante, con tanta salita e due cronometro

Si è alzato il sipario su un Tour de France 2025 che promette grandissimo spettacolo. Un percorso bellissimo e durissimo, con sei tappe di alta montagna, cinque di queste con l’arrivo in salita. Ci saranno anche due cronometro, una classica ed una cronoscalata di soli undici chilometri. Non mancheranno anche le occasioni per i velocisti, che si giocheranno la maglia verde in almeno sette sprint. Si parte da Lille e si arriva a Parigi, con il ritorno sugli Champs-Élysées dopo che lo scorso anno la Grande Boucle aveva dovuto rinunciare alla classica passerella finale per via delle Olimpiadi.

Quest’anno la sempre attesa partenza della corsa più importante del mondo avverrà dalla regione dell’Alta Francia. Si comincia da Lille, che ospiterà partenza e arrivo della prima tappa, con i velocisti pronti a giocarsi la prima maglia gialla. Una seconda frazione perfetta per gli attaccanti quella che arriva a Boulogne-sur-Mer, mentre nella terza frazione tornano protagoniste le ruote veloci all’arrivo a Dunkerque.

Attenzione alla quarta tappa dove potrebbero esserci i primi scontri tra i big per la classifica generale. Il gruppo affronterà la Rampe Saint-Hilaire (quasi un chilometro con una pendenza al 10%) e anche l’arrivo a Rouen è in leggera salita. Dalle prime salite alla prima cronometro, con 33 chilometri completamente in pianura con partenza e arrivo tutto a Caen. Sesta e settima tappa perfette per gli attaccanti e le fughe da lontano, mentre nell’ottava e nella nona ecco nuovamente i velocisti.

Il 14 luglio, giorno di festa nazionale in Francia, si corre la decima tappa da Ennezat a Le Mont-Dore, attraversando il Massiccio Centrale per una frazione tutta da gustare e nella quale si potranno muovere anche gli uomini di classifica. Dopo la prima giornata di riposo (lunedì 15), si ricomincia con una frazione da Tolosa a Tolosa, ma con il Pech David da scalare e con gli otto chilometri con pendenze anche al 20% che possono fare malissimo.

Si arriva nei Pireni con la dodicesima e l’arrivo in salita a Hautacam. Il giorno successivo ecco l’attesa cronoscalata di 11 km da Loudenvielle a Peyragudes. Un antipasto di quello che aspetta il gruppo nella quattordicesima tappa. Un vero e proprio spettacolo da Pau a Luchon-Superbagnères, con i corridori che dovranno scalare montagne epiche come il Tourmalet, il Col d’Aspin e il Col de Peyresourde.

L’arrivo a Carcassone nella quindicesima frazione dovrebbe vedere protagonisti gli attaccanti, con il gruppo che potrebbe prendersi un po’ di tregua dopo le fatiche dei giorni precedenti. Si arriva così al secondo giorno di riposo (21 luglio) e poi si riparte con la sedicesima tappa con l’arrivo sul Mont Ventoux. A Valence nuova occasione per i velocisti, ma ecco che sta per arrivare il gran finale del Tour 2025.

Si parte con la diciottesima tappa con l’arrivo in salita a Courchevel sul Col de la Loze, ma prima scalando il Col du Glandon e il Col de la Madeleine. Anche la diciannovesima tappa vedrà l’arrivo in salita a La Plagne in un’altra giornata decisiva per la classifica finale. Fari puntati poi anche sulla penultima tappa con l’arrivo a Pontarlier, che non deve essere assolutamente sottovalutata. Dopo tutte queste fatiche ecco la chiusura storia sugli Champs-Élysées con i velocisti pronti a giocarsi un traguardo sempre ambitissimo.

TAPPE TOUR DE FRANCE 2025

Prima tappa (5 luglio): Lille – Lille (185 km)

Seconda tappa (6 luglio): Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (212 km)

Terza tappa (7 luglio): Valenciennes – Dunkerque (178 km)

Quarta tappa (8 luglio): Amiens – Rouen (173 km)

Quinta tappa (9 luglio): Caen – Caen (cronometro, 33 km)

Sesta tappa (10 luglio): Bayeux – Vire Normandie (201 km)

Settima tappa (11 luglio): Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (194 km)

Ottava tappa (12 luglio): Saint Meen Le Grand – Laval (174 km)

Nona tappa (13 luglio): Chinon – Châteauroux (170 km)

Decima tappa (14 luglio): Ennezat – Le Mont Dore (163 km)

Undicesima tappa (16 luglio): Toulouse – Toulouse (154 km)

Dodicesima tappa (17 luglio): Auch – Hautacam (181 km)

Tredicesima tappa (18 luglio): Loudenvielle – Peyragudes (cronometro, 11 km)

Quattordicesima tappa (19 luglio): Pau – Luchon-Superbagnères (183 km)

Quindicesima tappa (20 luglio): Muret – Carcassonne (169 km)

Sedicesima tappa (22 luglio): Montpellier – Mont Ventoux (172 km)

Diciassettesima tappa (23 luglio): Bollène – Valence (161 km)

Diciottesima tappa (24 luglio): Vif – Courchevel / Col de la Loze (171 km)

Diciannovesima tappa (25 luglio): Albertville – La Plagne (130 km)

Ventesima tappa (26 luglio): Nantua – Pontarlier (185 km)

Ventunesima tappa (27 luglio): Mantes la Ville – Parigi (120 km)