Ci sarà lo sterrato al Giro d’Italia 2025? La suggestione delle Strade Bianche e il possibile percorso

Al Giro d’Italia 2025 potrebbero esserci dei tratti in sterrato: questo è quanto emerge in un’anticipazione svelata dal quotidiano La Nazione in vista della presentazione ufficiale del percorso, che avrà luogo martedì 12 novembre a Roma. Secondo la testata toscana, infatti, in occasione dell’ultima tappa della prima settimana (domenica 18 maggio) si ricalcherebbe in gran parte il tracciato delle Strade Bianche, ormai evento iconico che si disputa a inizio marzo.

In occasione della Gubbio-Siena i ciclisti dovrebbero affrontare diversi tratti in sterrato, come quello di Colle Pinzuto. L’arrivo sarebbe in piazza del Campo dopo l’ormai celebre strappo conclusivo di via Santa Caterina. Si dovrebbe poi rimanere in Toscana anche per il giorno di riposo e per la tappa di martedì 20 maggio, ovvero l’ormai sicura cronometro Lucca-Pisa: gli sterrati e la prova contro il tempo daranno una conformazione ben precisa alla classifica generale.

Si dovrebbe lasciare la Toscana il 21 maggio, con una chiacchierata partenza da Viareggio per dirigersi verso l’Emilia-Romagna (si parla di un arrivo a Castelnovo Monti dopo aver passato Passo delle Radici, Toano e Carpineti). Prende così forma la seconda settimana della Corsa Rosa, che nella parte conclusiva dovrebbe poi spostarsi verso la Lombardia.