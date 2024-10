Chi sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner? Emerge il rivale per il debutto a Shanghai

Jannik Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale del torneo ATP 500 di Pechino, perdendo al tie-break del terzo set dopo una partita estremamente equilibrata e appassionante. Il tennista italiano è stato rimontato dallo spagnolo nel parziale che ha deciso l’incontro, battuto dai sette punti consecutivi messi a segno dal numero 2 del ranking ATP. Il numero 1 del mondo è uscito battuto dal terzo scontro diretto stagionale con il suo grande rivale, ma non ci sarà tempo per ripensarci visto che già dai prossimi giorni sarà impegnato nel Masters 1000 di Shanghai.

Altro appuntamento sul cemento cinese per il fuoriclasse altoatesino, che proprio oggi ha conosciuto chi sarà l’avversario in occasione del suo esordio in quella competizione. Il 23enne se la dovrà vedere con il giapponese Taro Daniel, capace di avere la meglio sul bielorusso Egor Gerasimov al primo turno. Appuntamento sulla carta non complicato per il secondo turno di Jannik Sinner, che partirà con tutti i favori del pronostico contro il 31enne nipponico, attuale numero 93 della classifica mondiale.

Jannik Sinner ebbe la meglio sull’asiatico nell’unico precedente, disputato più di due anni fa: ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2022 si impose con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Al terzo turno incrocerebbe il vincente della sfida tra l’olandese van de Zandschulp e l’argentino Etcheverry, mentre agli ottavi di finale ci potrebbe essere uno tra Shelton, Shapovalov, Fils, Carballes Baena prima di un potenziale quarto contro il russo Daniil Medvedev e di una semifinale contro Carlos Alcaraz.