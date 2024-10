Chi affronterà Sinner a Bercy? L’alternativa a Shelton è un giocatore che per un set lo mandò in confusione…

Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno al Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo che scatterà lunedì 28 ottobre sul cemento della capitale francese. Il numero 1 del mondo gode chiaramente di un bye e attende di sapere chi sarà il suo primo avversario in terra transalpina, ma per conoscere l’identità del proprio rivale dovrà aspettare il risultato del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Corentin Moutet.

Inizialmente l’americano, da domani numero 19 del ranking ATP e oggi sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard nella finale del torneo ATP 500 di Basilea, avrebbe dovuto incrociare il canadese Felix Auger-Aliassime, ma il numero 27 del ranking ATP ha dato forfait nelle ultime ore a causa di un fastidio alla schiena (probabilmente accusato dopo il ko rimediato agli ottavi dell’evento in Svizzera contro Perricard) e dunque il tabellone ha cambiato i propri connotati.

Ben Shelton sfiderà il numero 70 del mondo, 25enne che ha avuto la meglio per ritiro sullo spagnolo Munar e sul ceco Mensik nelle qualificazioni. Lo statunitense partirà con i favori del pronostico e sarebbe un avversario particolarmente temibile per Jannik Sinner, che sì conduce per 4-1 nei precedenti (quest’anno ha vinto i tre scontri diretti disputati tra Indian Wells, Wimbledon e Shanghai, sempre agli ottavi) ma che potrebbe soffrire il gioco muscolare e la verve di questo avversario.

Corentin Moutet sarebbe indubbiamente più abbordabile sulla carta per il fuoriclasse altoatesino e l’unico precedente è decisamente fresco: ottavi di finale dell’ultimo Roland Garros, nel primo set l’azzurro era stato messo in difficoltà dalle tante palle corte e lo perse per 2-6, poi il nostro portacolori prese le misure e si impose con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 avanzando poi fino alle semifinali, dove fu sconfitto al quinto set da Carlos Alcaraz.