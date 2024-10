Champions League oggi in tv: orari partite 1° ottobre, tv, streaming, programma Sky e TV8

Comincia quest’oggi, martedì 1° ottobre, la seconda giornata della stagione regolare della Champions League 2024-2025. Il menù odierno prevede ben nove scontri diretti in giro per il Vecchio Continente, con in palio punti importanti in ottica classifica generale (avanzano le prime 24 della graduatoria) per la composizione del tabellone a eliminazione diretta.

In campo due compagini italiane, le milanesi, con l’Inter di Simone Inzaghi che ospita la Stella Rossa Belgrado ed il Milan impegnato in trasferta contro il temibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I nerazzurri sono nettamente favoriti e mettono nel mirino il primo successo dopo il pareggio al debutto contro il Manchester City, mentre i rossoneri devono riscattare il brutto ko casalingo con il Liverpool.

Protagoniste in serata alcune big della competizione come il City di Guardiola (a Bratislava contro lo Slovan), il Barcellona di Yamal (in casa con lo Young Boys) ed i vice-campioni europei del Borussia Dortmund (contro il Celtic Glasgow), senza dimenticare la sfida stellare tra Arsenal e PSG.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle nove partite odierne di Champions League. Tutti i match verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale degli incontri di Milan e Inter con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 1° ottobre

18.45 Stoccarda-Sparta Praga – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Salisburgo-Brest – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Inter-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Bayer Leverkusen-Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Arsenal-PSG – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Slovan Bratislava-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Barcellona-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Borussia Dortmund-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 PSV-Sporting – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per Inter-Stella Rossa e Bayer Leverkusen-Milan).